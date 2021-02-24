八貫(1342)2020全年合併營收創下歷史新高表現，每股獲利3.2元，董事會亦通過擬配發現金股利2.5元，以昨(23)日收盤參考價58.9元計，現金殖利率為4.24%，展望2021年，八貫上半年營運創高可期，加上新產線預計第二季進入試機量產，規模經濟效益可望推升營運。

八貫2020全年合併營收15.3億元，年增率6.14%、稅後淨利1.96億元，年增率8.7%，去年因新冠疫情而大幅帶動各式醫療級氣墊床及機能性布料的出貨成長，加上第三季歐美解封，下半年拉貨力道強勁，戶外產品陸續恢復疫前出貨水準，推升營收創下歷史新高，全年稅後淨利1.96億元，每股稅後盈餘3.2元。

八貫董事會亦通過109年度盈餘分配案，將配發現金股利2.5元，配發率78%，以八貫2月23日收盤參考價58.9元計，現金殖利率約4.24%，維持現金股利配發率八成之股利政策。

展望2021年，八貫表示，隨著醫療、戶外產品需求暢旺，推升品牌客戶持續下單，加上去年底遞延出貨效益，整體產能利用率及稼動率維持高檔，目前產能滿載至四月底，預計六月底開始有品牌客戶的季節性訂單需求，訂單能見度持續明朗，上半年營運創高可期。隨著新廠日前已取得宜蘭縣政府核發之使用執照，成品組件新產線預計第二季進入試機量產，新廠效益將逐步貢獻，在訂單無虞及產能規模經濟效益陸續發揮下，全年營運成長充滿信心。

(時報資訊)