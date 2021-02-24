金管會宣布完成「公開發行股票公司股務處理準則」修正草案預告，預計最快3月初上路施行，屆時上市櫃及興櫃公司股務若已委外辦理，將不得收回自辦，且集保結算所自2022年起將每3年辦理股務機構評鑑，受處分機構需在2個月內完成股務事務移交作業。

大同公司派為保住經營權，去年6月30日股東常會發生一連串爭議。金管會認為大同違反公發公司股務處理準則規定，對此勒令大同不得自辦股務，成為開鍘首例，並研擬修正公發公司股務處理準則，強化股務作業品質及中立性，被視為是「大同條款」。

證期局副局長蔡麗玲表示，此次修正12條、新增1條、刪除2條，考量股務事務委由專業代辦機構辦理已為國際趨勢，為使股務單位規範適用及管理趨於一致，明定上市櫃及興櫃公司的股務事務委外辦理者，將不得收回自辦。

據金管會統計，目前台灣共有20家可代辦股務機構，大多數為證券商及銀行，自辦則分為單一公司及集團自辦，合計共有約72家上市櫃及興櫃公司自辦股務。與自辦股務相比，委外代辦股務相對較為客觀。

其次，此次修正明定由集保自2022年起，每3年定期辦理股務機構評鑑制度。蔡麗玲指出，評核項目包括內稽內控管理及法遵狀況、執行業務正確性、股東權益保護，若經評鑑結果不合格者將敦促改善，若仍未配合改善且情節嚴重，將視個案狀況處理。

最後，為提升電子投票表決結果資訊透明度，此次修法明訂公司或其代辦股務機構應於股東會開會前一日，將股東電子方式出席股數彙整編造統計表予以公告。並明訂遭金管會處分的股務機構，應於2個月內完成股務事務移交作業。

(時報資訊)