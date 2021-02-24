曾參與電影《露西》、《KANO》拍攝的已婚蔡姓製片，遭妻子到處偷吃，還沉迷當AV男優，拋家棄子完全不顧她們死活，因病而無法工作的妻子，只能靠網路「乞討」度日，生活相當拮据。

據《鏡週刊》報導，蔡姓製片妻和他交往時意外懷孕，兩人奉子成婚，未料因為罹患「妊娠高血壓」，從臉到腳全身布滿網狀青斑，遭丈夫嫌棄外貌，還到處偷吃，更明目張膽拋家棄子與小三同居，最後還當起AV男優，與知名女優吳夢夢等人合拍A片。

因為生病找工作四處碰壁的蔡妻，沒有經濟來源，為了撫養兒子，只好透過臉書向網友乞討，靠善心網友寄送的生活用品、衣物及營養品過活，生活困頓的她曾向丈夫反應，想不到對方不僅不理會，還罵她是寄生蟲，甚至懷疑她裝病，讓她徹底心寒。

為了給丈夫教訓，加上可以拿錢養家糊口，蔡妻決定提告，以侵害配偶權為由，向丈夫和小三求償共40萬元，並對吳夢夢與另一名翁姓女優求償40萬元。

蔡姓製片曾當過電影《我們全家不太熟》《Open! Open! 》製片，也是電視劇《麻辣教師GTO》的執行製作，更參與電影《露西》、《KANO》拍攝，在影視圈小有名氣。

而針對拋家棄子、偷吃等指控，蔡姓製片表示自己不是公眾人物，這些都是他個人的事，所以不需要回答任何問題。

(中時新聞網)