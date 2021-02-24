韓趙盟有盤算 龍介仙曝佈局

國民黨主席預計7月改選，現任主席江啟臣與中廣董事長趙少康都是大熱門，引發各界討論。國民黨台中黑派大老、台中市黨部副主委郭榮振表示，趙近期轉稱「未必選黨魁，但一定競逐2024」，與江「造王者」宣言相呼應，可見雙方應已達成默契，接下來的關鍵就在新北市前市長朱立倫身上；若趙不選黨主席了，朱就可能出來選，畢竟有黨主席身分較有競爭2024總統大位的利基。

郭榮振24日接受香港媒體《中評社》訪問表示，趙少康本來來勢洶洶，一副「主席、總統我都要」的姿態，但到近期轉變說法，改稱「未必選黨魁，但一定競逐2024」；江啟臣的「造王者」宣言，感覺也是在對趙喊話，兩者說法不僅相呼應，更有種相互拉抬的意味。

郭榮振指出，先前他自己受訪時已表達過，江啟臣若願聘趙少康擔任黨中評委，基本上應該是禮讓，因為趙有高雄市前市長韓國瑜的背書，「韓趙連線」對江形勢並不利，但如今江大方宣布爭取黨主席連任，想必對勝選有絕對把握，故可研判趙、江雙方已有一定程度的溝通，甚至達成某種默契。

面對國民黨主席的情勢變化，郭榮振直言，接下來就要看朱立倫的動態了，若趙少康沒出來選黨主席，朱就可能出來選了，而一旦朱出來選，將有挑戰江連任的可能。郭表示，朱仍具有黨內實力，但其個性謹小慎微，不急著表態，目的就在確認趙的意向與韓國瑜的態度，「等候強棒塵埃落定後再表態」；郭強調，如果朱有志2024總統大位，必得慎重考慮參選黨主席，畢竟有這個身分較有競爭總統的利基。

(中時新聞網)