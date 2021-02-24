全球新冠疫苗的施打率逐步升高，接種進度最快的以色列和歐洲多國，都開始發放「疫苗護照」，國際間也一一達成協議，讓民眾持護照通關，跨國旅遊商機有望復甦。對還在殷殷期盼疫苗的台灣來說，未來出國會不會有問題？

●以色列搶先解封 發「綠色通行證」盼讓經濟回春

全球新冠疫苗接種進度最快的以色列，日前著手發放一款名為「綠色通行證」（Green Pass），凡被認列「無感染風險」的民眾都能拿到，並持該證通關、甚至跨國旅遊。

根據以色列衛生部，民眾可以透過兩種管道取得這份「綠色通行證」，一是注射完兩劑疫苗後，二是曾經感染新冠肺炎、並就醫確認已痊癒的患者，後者代表患者身上已有抗體。

民眾只要動動手指，透過應用程式、上網或撥打電話，提供身分資訊就能申請到，且半年內都有效。

領有「綠色通行證」的以色列民眾，能自由出入管制場合。目前僅購物商場、動物園等採全面開放，其他如：健身房、旅館、酒吧、游泳池、音樂場館、電影院等地仍屬管制場合，僅持綠色通行證的民眾可以進入。在此配套下，以色列經濟今年稍晚將有望回春。

●為國際旅遊開大門 冰島、丹麥都採用

不只在國內暢行無阻，綠色通行證也可能很快讓以色列民眾出國旅遊。以國官方已和希臘、賽普勒斯達成協議、重啟邊境，今年春季展開首波試驗，讓持綠色通行證的旅客入境。民眾不但能跳過入境、以及期間任何篩檢，回國後也不需要隔離。此外，塞爾維亞、羅馬尼亞等歐洲國家也都在互惠開放的洽談名單上。屆時，通行證將進一步升格為「跨境綠色護照」，復甦國際旅遊風氣。

除了以色列，歐洲各國也積極研擬相關的經濟復甦措施。最早開始發放疫苗通行證的冰島，1月底就開放打完兩劑的4,800名公民領取數位證明。冰島衛生部說，最終目標是讓通行證能跨越國境，方便民眾自由出國旅行時，不必再作額外篩檢。

丹麥也預計在2月底推出簡易版「疫苗通行證」，上面會顯示旅客是否已注射疫苗，約2～3個月後再進一步推出數位完整版。他們期待，該護照能讓國內運作回復正常，除了商務旅行、休閒度假之外，運動賽事、演唱會和其他室內演出活動都將獲准舉辦。丹麥商業和文化局處將會協作，並依歐盟需求發放疫苗護照，可能讓國民透過手機登錄，後續也會進一步開放有抗體的痊癒者申請註記。

接種進度最快的以色列和歐洲多國，都開始發放「疫苗護照」，為各國重啟自由交流的第一道門。(示意圖/Shutterstock)

●證明文件需求暴增 數位通行機制效期引發爭議

目前國際上的疫苗接種證明書形式，包括：

1.世界經濟論壇（World Economic Forum）和非營利組織Commons Project，偕洛克菲勒基金會（Rockefeller Foundation）搭建的CommonPass數位平台，可記錄旅客的健康和篩檢狀況，以便於通關。

2.「國際航空運輸協會」（IATA）則開發「COVID-19旅行護照」（COVID-19 Travel Pass）App作為國際通行證。阿聯酋航空（Emirates）、紐西蘭航空都將率先試用這款應用程式。

3.也有不少人提議，可針對在全球通行已久、由世衛（WHO）核發的「國際預防接種證明書（International Certificate of Vaccination or Prophylaxis，又稱黃皮書）」，進一步將紙本轉數位化，方便各國於新冠疫情期間採用。

由於各國的疫情狀況差異很大，包括各國對疫苗品牌與效力認可不一、通行證效期該設為多長等，因此WHO強調，目前並不鼓勵各國政府以疫苗護照和檢測結果作為入境防疫的唯一認定標準，仍要根據本國的疫情狀況，自行調整邊境通關措施與旅遊建議。

●WHO未認可 台灣目前不考慮

WHO現階段對疫苗護照的態度傾向保守，加上對疫苗的效力掌握有限，台灣目前並不考慮採用。

陳時中去年受訪時說，即便有了疫苗，也不可能立即開放民眾自由移動，因為疫苗保護力非100％，在還沒有足夠長期的追蹤情況下，疫苗效期能持續多久尚無明確答案，「所以現在談『疫苗護照』，還有點言之過早。」

目前看來，雖然相關問題仍待克服，但國際間採用疫苗護照的趨勢已經浮上檯面。屆時，台灣要如何恢復開放、不被排除於跨國旅遊商機之外，將會成為當局下一步得頭疼的問題。

資料來源：SCMP、BBC、Bloomberg、Financial Times、CNBC、The Guardian、The Jerusalem Post、Future Travel Experience、News Hub

(中時新聞網)