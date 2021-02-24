東北季風周五元宵節晚上報到，氣象專家吳德榮表示，周五元宵夜至周六東北季風南下，冷空氣、水氣比上一波略多，周六228連假第1天新竹以北、東半部局部雨，北台灣降溫微冷，中南部多雲時晴，氣溫稍降，連假最後2天全台天氣好轉。吳德榮警告，台灣3月常有「倒春寒」，下周二有另一波更強冷空氣南下，氣象局也表示，屆時低溫將驟降至15度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今天東北風影響，北海岸、東半部及山區雲量稍多，偶有局部短暫雨；西半部多雲時晴，明天至周五元宵節(27至26日)白天全台多雲時晴，僅東半部、山區零星雨，白天舒適微熱、早晚略偏涼。

吳德榮說，元宵夜開始至周六(26至27日) 東北季風南下，挾帶的冷空氣、水氣比上波略多，周六228連假第1天新竹以北、東半部局部雨，北台灣氣溫驟降、轉涼微冷，中南部多雲時晴，氣溫稍降，連假第2、3天(28、3月1日)全台天氣好轉，白天舒適微熱、早晚偏涼微冷。提醒本周中南部、金馬須注意清晨易起霧。

吳德榮說，台灣3月常常還有「倒春寒」的天氣，因此2月底千萬不能先收冬衣，預計下周二(3月2日) 另一波更強冷空氣南下影響台灣。氣象局也表示，下周二東北季風再增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，強調這波冷空氣較強一點，預估低溫將降至15、16度。

(中時新聞網)