小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今(24)日財經重點。

【1】台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶

晶圓代工龍頭台積電為配合轉投資子公司采鈺科技在台灣上市，23日宣布以每股240元價格，處分采鈺3,800萬股予國泰人壽、富邦人壽等17個機構投資人，共可入帳91.2億元，處分後台積電持有采鈺73.9％股權。法人預期采鈺將在3月底登錄興櫃，力拚今年底掛牌上市。

【2】蘋果新MacBook Pro台廠吃補 台積、日月光、華邦電、創惟打進供應鏈

蘋果第一季開始在台積電量產5奈米製程全新12核心M1X處理器，預期將會搭載在新一代14吋及16吋MacBook Pro產品線當中。據業界及法人圈消息，蘋果今年積極建構Arm架構處理器MacBook筆電生態系統，除了採用台積電5奈米打造全新Apple Silicon以取代英特爾處理器，包括日月光投控、華邦電、創惟等亦打進蘋果新一代MacBook Pro供應鏈。

【3】聯發科併九暘 告吹

聯發科旗下的絡達先前宣布、斥資約15億元收購網通IC設計廠九暘，不過九暘23日召開股東臨時會時，由於出席股數未達法定標準，因此該合併案告吹。對此，聯發科表示，尊重九暘股臨會決議。

【4】台塑四寶領攻 塑化首季不淡

日本東北地震、美國德州暴雪，影響全球石化產能，加上油價走高，大陸下游廠過年提前開工，包括乙烯、丙烯及PVC、PP、ABS、SM、EG、DOP等產品供給愈顯緊繃，帶動報價展現連漲氣勢。

【5】美1.9兆紓困案 周五闖眾院

美國眾議院預算委員會22日正式通過1.9兆美元新紓困案，預定周五（26日）或周六（27日）全院就會對此案進行表決。如果通過，該案將送往參議院投票，不過當中15美元最低時薪條款可能將遭刪除。

(中時新聞網)