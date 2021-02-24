疫情陰霾漸散，桃園標售開紅盤！桃園市政府23日辦理觀音區草漯市地重劃區及桃園區經國市地重劃區土地開標，兩重劃區分別釋出40筆與12筆土地，合計共標售52筆標的，總底價為29.6億元，開標現場反映熱烈，共吸引83封合格標封搶標，並開出亮麗紅盤！開標結果經國重劃區標出5筆、草漯售出24筆，總計有29筆標的順利脫標，標脫總金額達23.81億元，標脫率約55.8%，整體溢價率達11.5%。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，近年受剛性需求增加，房市買氣回溫，許多建商積極搶進重劃區，便是看上重劃區房價平實且具發展潛力。加上桃園近年在台商回流及桃捷等各項建設帶動下，不但就業力道強勁，也帶動如工業廠辦、重劃區等房市走揚，加上部分地區擁有房價親民的優勢，自然吸引不少數十位買家進場競標。

經國重劃區方面，共5筆標的順利標出，整體溢價率約17.2%。其中水汴頭段32地號、底價9.28億的千坪商業區土地，以總價約10.56億標脫，該筆商業區溢價率達13.9%，換算土地單價高達105萬，為經國重劃區歷次標售中，第四度攻佔百萬行情的土地，同時也是本次標售的單、總價雙冠王。

觀音草漯一期重劃區的搶標情況更為熱絡，總共吸引近80封標封搶地，結果40筆標的標脫24筆，且整體溢價率將近2成，表現令人驚豔！當中面積最大、底價6400餘萬的草福段221地號為商業區土地，堪稱是本次標售的人氣王，共有12封標單搶購，最終以8510萬、32.1%的高溢價率，榮登本次標售的溢價王寶座。

江怡慧表示，早在多年前已有許多知名建商看好未來發展潛力，紛紛插旗經國重劃區，包括中悅、昭陽、寶佳、忠泰、竹城、璞園等都已在此獵地，本次經國特區標脫標的面積從63.9~1006.4坪，包括3筆商業區得標單價介於82.3~105萬元；2筆住宅區得標單價介於48.9萬~50.9萬元，預計開發後將帶動桃園市周邊建設發展。

觀音草漯重劃區則標脫1筆商業區、23筆住宅區土地，土地規模從38.7到343.1坪，得標單價落在14萬~24.8萬元間，整體溢價率近2成，成績亮眼。台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音草漯一帶土地行情屬桃園市相對親民，加上重劃區鄰近工業區，大量的就業人口創造出豐沛住宅需求，故吸引許多買家卡位置產，不排除以在地中小型建商居多。

(時報資訊)