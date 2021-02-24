台北時代寓所與星巴克合作推出「隨行所寓」住房專案，自即日起至4月30日止，以每晚3,980元起入住，即可免費獲得隱藏版「星巴克時代寓所門市隨行卡」。

台北時代寓所去（2020）年12月開幕，以體貼細心的服務熱忱、舒適典雅的氛圍、獨具品味的藝術收藏，成為許多愛好旅居飯店人士的城市度假首選之一，星巴克目前唯一入駐飯店門市「時代寓所門市」則位於台北時代寓所一樓，門市以沿著牆面窗框打造ㄇ字型樑柱，帶領顧客視覺享受室內挑高空間。隱藏版的「星巴克時代寓所門市隨行卡」，卡片設計呼應飯店外觀膠卷與膠卷盒的設計，一格格被鏡頭捕抓到的時間切片，乘載著旅人的美好回憶，卡片上的鏤空處，猶如一把藏寶盒的秘密鑰匙，準備為您開啟一段讓人期待的豐富旅程。

「星巴克時代寓所門市」的早餐時段前兩小時為飯店住客專屬，現煮的各式咖啡，香氣瀰漫在整個空間，搭配法國直送的現烤糕點及以紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的現烤餅乾；此外，還有「氮氣系列（Coffee & Tea on Tap）」飲品專案、並供應啤酒、精緻紅白酒及氣泡酒飲。營業時間為早上7點到晚上10點。

台北時代寓所共有175間客房、6種房型，其中包括：118間精選客房（30平方米），41間轉角客房（34平方米）、3間豪華客房（40平方米）、4間尊榮客房（45平方米）、2間無障礙客房（30平方米）、和7間時代套房（52平方米）。所有房型的浴廁、乾濕分離，淋浴間、浴缸為獨立空間，廁所內裝有免治馬桶。淋浴間內的沐浴備品是以茶為本的在地保養品牌「一日茶道TEAORY」，還有訂製的柔軟睡袍、體重機、吹風機等；精選茶、咖啡，且迷你吧與冰箱櫃上有方便操作的膠囊咖啡機、開瓶器、冰桶與快煮壺；55吋衛星4K高解析度液晶電視機與國際頻道、希爾頓榮譽客會會員免費高速無線上網、多媒體影音串流器，250織羽絨、睡枕與超舒適獨立筒彈簧、電子保險箱、熨斗及熨衣板等。

(工商 )