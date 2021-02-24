巴西聖保羅州長多利亞今天在疫情記者會指出，隸屬州衛生廳的布坦坦研究所今年12月開始自行生產武漢肺炎疫苗CoronaVac，不再依賴中國進口原料。

CoronaVac是中國北京科興藥廠（Sinovac）與布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗。多利亞（Joao Doria）指出，允許巴西在未來自行生產CoronaVac的工廠，預定10月完工。

透過空間審批和技術轉讓後，布坦坦研究所將具備在巴西生產CoronaVac的條件。多利亞估計，這一進程將在今年年底完成。

布坦坦研究所目前只進口CoronaVac的活性藥物成分，在巴西進行最後生產階段。

多利亞表示，目前有數十名員工每天工作10小時，趕在10月前完成工廠興建，隨後裝置生產設備，今年12 月底布坦坦研究所將有第1劑100%在巴西生產的疫苗；2022年1月開始大量生產。

布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）今天在記者會表示，在完成交付與聯邦政府簽訂的2份契約中規定的1億劑疫苗後，研究所將有條件的交付聖保羅政府要求的2000萬劑劑量，為聖保羅州全體人口接種疫苗，以及衛生部上週要求追加的3000萬劑疫苗。

巴西自1月17日開始為全民接種疫苗，布坦坦研究所已交付980萬劑，今天再交付120萬劑，未來一週將再陸續交付270萬劑。

除了CoronaVac外，巴西政府也透過克魯茲基金會（Fiocruz）自印度進口200萬劑英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同研發的武漢肺炎疫苗。目前只有這2支疫苗獲得巴西國家衛生監測局（Anvisa）批准緊急使用授權。

國家衛生監測局今天批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作研發的武漢肺炎疫苗，最先在巴西獲得最終產品註冊，允許私人診所購買輝瑞疫苗，但巴西輝瑞代表迪耶茲（Marta Diez）表示，藥廠只打算與聯邦政府協商。

迪耶茲指出，輝瑞去年曾向聯邦政府提供7000萬劑疫苗，預定去年12月底交付，但遭到拒絕。

(中央社)