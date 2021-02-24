台南安平16日街頭殺人案主嫌「蝦米」蔡秉逸昨晚（23日）疑因新仇舊恨，朝昔日老大陳建文開7槍，對方當場死亡，「蝦米」隨後投案；據悉，蔡男最早先被懷疑背叛老大，遭劃清界線，之後他老家遭亂砸，他懷疑是陳建文背後指使，種種原因埋下殺機；而他早在7日就在臉書發文：「若再繼續，一個都跑不掉」，甚至分享「十大槍擊要犯劉煥榮槍殺老大」紀錄片，槍殺老大似乎早有預謀。

早在7日就在臉書發文說，「若再繼續，一個都跑不掉」，甚至分享「十大槍擊要犯劉煥榮槍殺老大」紀錄片，殺機疑似有跡可循。

「蝦米」蔡秉逸早在7日就在臉書發文說，「若再繼續，一個都跑不掉」、「沒我會有今天的你？」殺機疑似有跡可循。（圖／翻攝臉書）

蔡秉逸昨晚8點58分左右手持雙槍、身穿防彈衣，朝陳建文連開7槍，對方胸口中2槍當場死亡，他則隨即自行至警局投案。據悉，蔡男曾是陳男的手下，但最早先被懷疑私下背叛老大，遭劃清界線，後來他與蔡姓直播主發生糾紛，不被陳男力挺，加上16日安平殺人案後，他的老家遭砸門、撒冥紙，他仍認為是陳男在背後指使，新仇加上舊恨之下決定犯案。

而蔡秉逸的臉書貼文可見，尋仇似乎有跡可循，他在安平街頭殺人案當天早上曾發文「知我者為我心憂，不知我者為我何愁，能懂則懂，邪不壓正」；此外，他在本月6日還轉貼「十大槍擊要犯劉煥榮槍殺老大」專題紀錄片，該紀錄片主角劉煥榮即連續槍殺黑道老大，最後遭槍決。

「蝦米」蔡秉逸早在7日就在臉書發文說，「若再繼續，一個都跑不掉」，甚至分享「十大槍擊要犯劉煥榮槍殺老大」紀錄片，殺機疑似有跡可循。（圖／翻攝臉書）

「蝦米」蔡秉逸早在7日就在臉書發文說，「若再繼續，一個都跑不掉」，甚至分享「十大槍擊要犯劉煥榮槍殺老大」紀錄片，殺機疑似有跡可循。（圖／翻攝臉書）

「蝦米」蔡秉逸早在7日就在臉書發文說，「若再繼續，一個都跑不掉」，甚至分享「十大槍擊要犯劉煥榮槍殺老大」紀錄片，殺機疑似有跡可循。（圖／翻攝臉書）

蔡秉逸7日也在臉書動態提到，「誰給的資源、相挺的，若再繼續，一個都跑不掉」，先前也多次寫下「跟人也很重要，記住，沒我會有今天的你？」、「對你，我問心無愧，該承擔我也都承擔了，過去答應的我也沒要求過什麼，我不知道自己到底哪裡錯了」、「我在關的時候，請問你們為我做了什麼」、「世態炎涼、人情冷暖...一句話使我心灰意冷，別過了」，疑似皆是暗指昔日的老大陳建文，不滿、仇恨情緒昭然若揭。

(中時新聞網)