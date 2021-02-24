景氣隨天氣逐漸回溫，金牛年開工後「報復性轉職潮」也正式湧現！台北喜來登大飯店搶搭趨勢，串接異業資源並突破產業框架即日起至3月28日推出「占占自喜」住房專案，邀請到以西洋神秘學觀點詮釋塔羅的魔法甜心布魯克，以及精通中國古老的文王卦象解讀的命理學老師幸娟，兩大中西占卜專家駐館為房客開運解惑。房客可於住宿期間體驗「易經文王卦」或「西洋塔羅牌」占卜，揭曉工作機運或流年運勢外，每房另贈幸運餅乾與鴛鴦奶茶喜迎新氣象，每周五至周日每晚3,799元起，即日起開放預訂。

全球疫情之下台灣卓越的貿易與防疫奏效，國發會預估今年經濟成長將上看4%。隨著年前疫情升溫導致的遞延效應，年後趨於穩定便出現大量轉職潮，該何去何從許多人尋求占卜來解答。台北喜來登廣尋全新可能創造差異化賣點，以提升旅客更深刻的住宿體驗。此次邀請到兩位中西占卜學專家，於館內打造古風神算與迷魅幽幻的「專屬占卜房」營造神秘情境氛圍，結合不同風格的占卜體驗，搶攻年後市場消費商機。盛邀擁有占星協會認證的布魯克小姐，曾多次與百貨專櫃、精品VIP活動合作，以輕鬆通俗的方式解讀塔羅隱喻，不論是工作、感情還是生活，透過牌面引領解開心中迷惑。

入住專案的房客或可選擇古老的東方智慧－易經文王卦，由擔任知名開運網站站長、雜誌命理專欄主筆等，受日本電台報導的命理學老師幸娟，以金錢卦象的指引化解不佳處境把握貴人良機。專案於每周五至周日入住，包含十二廚自助早餐、另贈幸運餅乾與寒舍食譜鴛鴦奶茶，正宗錫蘭紅茶調和，茶香味濃、絲滑順口的滋味，為新的一年甜蜜討吉利。

結束中西式占卜後，房客亦可於住宿期間免費參與館內推出的「手拉手玩創計畫」，多項手作課程包含：新春收納盆栽、不織布福袋、喜牛萌蛋輕黏土、祥獅掛環等，大小朋友一同揮灑創意。家庭出遊則可至甫推出便在網路社團間引起熱烈討論的「手拉手樂園」遊玩，從廚房家家酒、胖胖積木疊疊樂、繽紛森林球池與Switch電玩，讓小孩盡情放電玩樂，大人則躺在房內舒適的欣賞免費電影，或到健身房、三溫暖等設施舒緩身心，享受經絡按摩放鬆。翌日於Buffet之王－十二廚享用馳名的豐盛早餐，百種中西日式料理與寒舍家傳美味：雞魯飯、擔仔麵、屏東飯湯等現煮麵食，與新鮮烘焙的丹麥吐司與糕點，城市度假也可以別有一番風格。

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