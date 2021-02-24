前美國國務卿蓬佩奧與華人智囊余茂春投書華爾街日報，指控中共對病毒研究著迷，卻不重視實驗室生物安全規範，如此作為危害全球，2019冠狀病毒疾病就是例證。

蓬佩奧（Mike Pompeo）與余茂春寫道，中國共產黨科學家聲稱耗時約10年就發現近2000種新病毒，與全球其他地區過去200年發現的病毒量相當。但中共忽視生物安全的作為令人憂心。

他們表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）從中國湖北省武漢市向外傳播，全世界必須追究中共責任，北京須為沒有遵守透明公開等全球生物安全規範受懲罰。

文章寫道，多數跡象顯示疫情源頭是中國科學院武漢病毒研究所，華府跨黨派人士都對這座實驗室存疑，總統拜登政府近期也對世界衛生組織（WHO）疫源調查「深表關切」。

美國國務院2018年以兩封電報警告武漢病毒研究所存有生物安全問題，當時擔任武漢國家生物安全實驗室主任的袁志明也在期刊文章中點出中國生物學實驗室普遍存在欠缺運作技術支援、專業指示等缺失，但北京抗拒國際監督武漢病毒研究所。

蓬佩奧與余茂春寫道，中共解放軍曾坦承開發生化武器。今年1月，美國國務院證實2019年秋季武漢病毒研究所有人罹患神祕疾病，而武漢病毒研究所與中共解放軍秘密研究生化武器。

2019冠狀病毒疾病已奪走全球248萬條人命。文章表示，全世界為中共魯莽行事付出慘重代價，北京卻持續搞神祕，下令摧毀疫情爆發之初取自患者的病毒樣本，禁止關鍵數據外流，逼迫記者、醫師和科學家噤聲，阻撓世衛專家團隊調查。

蓬佩奧與余茂春寫道：「北京不希望全世界知道新型冠狀病毒真實來源及其生物安全嚴重疏漏。」

2019冠狀病毒疾病疫情爆發一年多來，北京屢次暗示新型冠狀病毒源於中國以外地區。世衛專家小組1月赴武漢調查疫情源頭數週，初步認定實驗室外洩「可能性極低」。

前美國總統川普執政時，余茂春擔任美國國務院首席中國政策和規劃顧問，被視為川普政府強硬面對北京的幕後推手之一。川普今年1月卸任後，蓬佩奧與余茂春加入華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）擔任研究員。

(中央社)