50多歲的李太太是子宮內膜癌病人，在接受子宮內膜癌手術後，開始出現下肢淋巴水腫，剛開始大腿有些輕微浮腫，休息後也無法消除，後來症狀加重，左邊腳掌至大腿的整個浮腫，直徑大小都約莫右邊正常下肢的近兩倍左右。不僅造成外觀的嚴重改變，也影響到活動、手臂或腿部的皮膚變得粗厚與乾燥，並隨時伴隨癢的症狀，造成生活上的不適，這就是非常典型的子宮內膜癌淋巴廓清術後產生的併發症。

●子宮內膜癌 13個危險因子要注意

子宮內膜癌是臺灣常見的婦科惡性腫瘤，根據衛生福利部國民健康署2018年統計資料顯示，子宮體癌（子宮體癌細分為子宮內膜癌和惡性子宮肉瘤，而超過九成的子宮體癌都屬於子宮內膜癌）列居為國人十大癌症發生人數的第十名，且發生率有上升的趨勢。

奇美醫學中心婦產部主治醫師林俊宏表示，子宮內膜癌危險因子，包含： 1.肥胖、2.高熱量高油飲食、3.賀爾蒙因素、4.不曾懷孕、5.初經早或停經晚、6.更年期服用雌激素、7.老化、8.缺乏運動、9.第2型糖尿病、10.近親或自身有子宮體癌或大腸癌家族史、11.乳癌或卵巢癌、12.子宮內膜增生、13.曾接受骨盆腔放射治療等。

●治療子宮內膜癌 易釀下肢水腫後遺症

針對子宮內膜癌治療，多是以傳統開腹式手術、微創手術－腹腔鏡或達文西為主，儘管腫瘤僅限於子宮內，但在沒有生育的考量下，醫師一般會建議切除子宮、卵巢、輸卵管、骨盆腔、主動脈淋巴腺等，再依照病理化驗的結果確立病人的癌症期數，以準確預後和確定適當的治療方法。

不過，許多子宮內膜癌病人在依照標準治療法接受全面淋巴結廓清術後，恐有淋巴水腫、下肢淋巴無法回流導致腫脹、手術時間較長、神經受損、增加術中出血量、術後形成淋巴囊腫壓迫或感染、疼痛等潛在的副作用問題；而2008、2009年發表的大型跨國隨機分配研究顯示，針對早期子宮內膜癌病人，淋巴結廓清術可能在治療上沒有太大的益處，若過度清除淋巴結，對病人後期的生活品質可能會有極大的影響。

●前哨淋巴結造影 減少後遺症、癌症復發機會

林俊宏說，淋巴系統是腫瘤細胞轉移的途徑之一，前哨淋巴結是與腫瘤連接的前端淋巴結，當病人發生癌細胞轉移到淋巴結時，前哨淋巴結常是主要轉移處。而前哨淋巴結造影方法就是將造影劑注入腫瘤周遭組織，醫師可以精準的切除該前哨淋巴結，不必將所有淋巴結都移除；在歐美的研究發現，初期子宮內膜癌手術使用前哨淋巴結造影方式，可以減少下肢水腫的後遺症，也不會有較高的癌症復發率。

此外，前哨淋巴結造影術已用於其他類型的癌症，約莫40年前，前哨淋巴結的觀念就被提出，主要運用於體表惡性腫瘤，後來才廣泛應用在乳癌上。近年來，也開始被應用在婦癌手術。不僅減少後遺症、不影響癌症復發率，因為取出的淋巴結較少、較精準，手術副作用也明顯降低，且減少手術出血量。

林俊宏提醒，透過定期的子宮頸抹片篩檢和對於不正常陰道出血提高警覺，才能早期發現早期治療，有效增加存活率。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)