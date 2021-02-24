台南市安平區發生連續仇殺案件，從本月16日的當街砍殺案，再到23日晚間的槍殺案。仇殺案件圍繞三名主角，一為當街砍殺案中身亡的王姓男子，二為昨日中槍身亡的幫派老大，綽號「建文」，三即為做人海派，十惡不赦的「蝦米」。

據了解，三人關係錯綜複雜，兇嫌蝦米以及當街砍殺案亡者王男均為建文的手下，但多年前蝦米與建文因理念不合，遂反目成仇，分道揚鑣，而王男仍在建文的庇蔭下生活。

在2年前，蝦米欠下賭債1000萬元，為償債主動找上王男想合夥權利車拖吊車事業，王男念在蝦米曾為同派系，還當他是兄弟，便讓蝦米分一杯羹，一起賺錢討生活；孰不知，蝦米認為賺太少，偷偷摸走車行的錢未還，此事被老大建文得知，建文一氣之下要求蝦米退出事業，這件事成為連續仇殺案的導火線之一。

據傳，蝦米難忍財路被前老大建文所擋，早計畫在過年前要教訓建文一番，未料因蝦米又涉1月底直播主遭擄一案，警方介入查案，循線前往蝦米家中搜索，蝦米只好繳械，無槍枝導致「教訓」計畫腰斬。

而蝦米打算教訓建文一事也在道上傳開，受建文庇蔭的前生意夥伴王男還出面調解，好說歹說希望蝦米不要衝動，兩人在16日相約談判，就在談判過程中事件演變成「當街砍殺」，王男慘死刀下。

王男遭砍死的消息傳回老大建文的耳中，一群兄弟難忍怒火，直奔蝦米的老家大砸特砸，舉凡車、房子無一倖免，更在廳堂中灑滿冥紙，如此下馬威就是要蝦米「出來面對」，蝦米未因此膽怯，反而再次計畫要「教訓」建文，因此23日晚間遂發生槍殺案，蝦米衝入建文家中，以7槍斃了建文。

(中時新聞網)