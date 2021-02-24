全台最高海拔旅館合歡山「松雪樓」是不少登山客的首選，但一名黃小姐卻投訴業者不近人情，她22日帶著小學六年級的女兒去爬山，回到旅館想吃飯卻因為遲到13分鐘遭拒，擔心女兒又餓又累恐引發高山症，見餐廳還有餐點剩餘，便詢問是否能打包回房吃，卻仍被果斷拒絕，只包了兩個便當給她們，讓她難以接受。對此，松雪樓則表示，旅館有單據提醒用餐時間，若讓遲到旅客入內用餐，恐影響工作人員下班時間。

根據《中視新聞》報導，黃小姐投訴，花了6400元住松雪樓兩個晚上，有一天晚上卻因為遲到13分鐘，而不能吃晚餐。對此，黃小姐怒斥業者草菅人命，「孩子餓了一天也累了一天，如果因飢餓引發高山症，難道不能以同理心看到這件事情嗎？」

黃小姐22日上午帶著就讀小學六年級的女兒去爬山，回到旅館之後想飽餐一頓，但抵達松雪樓餐廳已是晚上7時13分，而餐廳的營業時間只到8時，最後收客時間則是7時。因此母女倆無法入內用餐。

黃小姐透露，自己遲到是不對，但因為周遭就只有這邊可以吃飯，且當時餐廳內還有客人在用餐、餐點也還有剩，因此便提出能否外帶到房間裡面吃，結果仍被櫃檯人員以「這是規定」果斷拒絕，幾經溝通下，餐廳才包了兩個便當給她們。

對此，松雪樓回應，旅館有單據提醒用餐時間，且餐廳是外包廠商，讓遲到旅客用餐會影響工作人員下班時間。而松雪樓的經理魏趨景也說，當初會將松雪樓改為一泊二食，是因為很多人會在房裡吃東西，吃不完就倒入馬桶。

而東勢林管處育樂課長洪幸攸則回應，考量到多數的旅客為登山客，因此也將調整最後晚餐入場時間，由原本的七點改為七點半。

晚了13分鐘！遊客控松雪樓拒供餐，12歲女挨餓。（中視新聞）

(中時新聞網)