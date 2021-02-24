搶救大潭藻礁行動聯盟5日在總統府前舉行「送千杯要總統謙卑」活動，除了再次表達對總統失信於先前「藻礁永存」承諾的不滿，大家手拿標語並寫下「千杯」大字，提醒蔡政府對藻礁及人民要謙卑。（趙雙傑攝）

國民黨投入協助大潭藻礁公投連署，被民進黨質疑陰謀重啟核四。國民黨前立委孫大千上午在臉書發文說：「大白天說鬼話不怕被雷劈嗎？」並質疑民進黨把核四當做一意孤行犧牲藻礁生態系的遮羞布。

孫大千說，民進黨發言人不敢告訴台灣人民的四個事實：

第一，蔡英文在2016年總統大選前夕曾經承諾保育人士「藻礁永存」。在騙到選票、當選之後就拋諸腦後，對環保團體的呼籲和訴求，採取拖延敷衍的態度。

第二，民進黨政府所提出來的替代方案，並沒有辦法解決藻礁生態環境被破壞的事實。大潭藻礁一旦不保，觀新藻礁也難逃滅絕的命運。到時候，歷經萬年才能生成的全球唯一藻礁生態系，將會成為民進黨政府錯誤決策的陪葬品。

第三，藻礁生態系極為敏感，任何些微的外來污染都可能造成藻礁的死亡，藻礁一旦死亡，許多伴隨藻礁而生的稀有生物品種也將同步死亡。

第四，要求政府重新制定方案，另覓地點興建天然氣接收站，和重啟核四根本就是風馬牛不相干的事情。民進黨刻意要混為一談，只不過是想把核四當做自己一意孤行犧牲藻礁生態系的遮羞布而已。

(中時 )