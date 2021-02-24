由國民黨智庫舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，今(24)日10點登場，國民黨主席江啟臣與民眾黨主席、台北市長柯文哲將首度同台討論議題，備受矚目，更被外界解讀為「藍白合」的起手式。但該論壇卻因為過度保密，近日同時受到兩黨黨內砲轟。

該論壇邀請柯文哲的消息日前即曝光，卻引發國民黨內的不滿或疑慮。對此，身兼智庫董事長的江啟臣23日中午在臉書發文抒發心境，表示「以人民為視角，才是從政者當為」，並強調將「保持初衷」。

而不僅國民黨內部對於該論壇邀請柯文哲有意見，民眾黨黨內也相當不滿。據上報報導，民眾黨的市府、黨部、黨團三系統在23日開會時，黨部以及黨團對於此事大動肝火，不滿市府「毫無政治判斷力」，且柯文哲出席這麼敏感的活動竟不與黨的另外兩個系統進行討論，黨團的5位立委更是「見報才知道」。

黨內人士認為，柯文哲過去多次提及，「藍白靠得太近了」，這讓民眾黨逐漸被貼上「小藍」的標籤，將不利於民眾黨的發展，但如今柯文哲卻參加這樣的活動，更加坐實「藍白合」的說法，不解怎會做這種操作。

但柯文哲仍堅持一貫的態度，認為答應了就要去，不應臨陣脫逃，既然論壇所討論的是市府關心，且值得討論的議題，都不應因後續的政治問題或是外界評價而有喊卡的必要，表示今日柯、江同台的規劃不會改變。

(中時新聞網)