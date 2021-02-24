24日隔夜美股漲跌不一，美聯準會主席鮑爾(Powell)暗示將持續寬鬆貨幣政策。同時，美公債殖利率續升，不過景氣復甦預期性卻激勵景氣循環族群類股輪動。道瓊工業指數漲15.66點或0.05%，為31537.35點。那斯達克指數跌67.85點或0.50%，為13465.2點。標普500指數漲4.87點或0.13%，為3881.37點。

美股三大指數表現分歧，在景氣循環族群帶領下，道瓊連三日小幅收高，同時，能源與金融類股，也是2021年迄今表現股價表現最好產業。不過，繼22日收跌2.5%後，那斯達克23日續弱並已連跌兩日，科技股繼續弱勢表態中。

23日美股開盤後指數一度狂瀉，那指曾暴跌530點，跌幅近4%。所幸，FED公開講話後，美股跌幅得以收斂。

鮑爾在美國國會證詞表示，美國通膨仍屬溫和，景氣前景亦仍高度不確定，故暗示將持續貨幣寬鬆政策，市場也解讀為FED暫時不會立即升息。

鮑爾認為，景氣真正回到正軌上還有一段路要走，而且可能需要一段時間，才能真正確定實質上真正有進展。因近來，美公債飆升同時，全球投資人擔憂美國1.9兆美元天價紓困案一旦執行，會造就通膨環境，然後FED就會緊縮市場銀根。

Bleakley金融集團認為，FED要拉就業市場，會容忍較高的通貨膨脹率。但從近日美公債殖利率這樣地飆升，市場擔憂也不無道理，希望FED能聆聽投資人聲音。

的確，由於美公債殖利率高升，高科技類股慘遭拋售，一些高成長型業者頓時成為棄嬰。

億創理財(E-Trade)表示，這些成長型科技股被大賣特賣，雖是開啟股市震盪序幕，但不能說上漲趨勢已結束，而是能源與金融這些景氣週期循環股收益較有吸引力，故這些科技股才會慘跌。

美國10年期公債殖利率續漲，23日維持在1.36%左右，並且從2月迄今，已飆升28個基點。至於22日美國30年期公債殖利率，則也攀升至2.2%。

美國1.9兆美元疫情紓困案，美國眾議院最快將於26日表決，市場認為即使到時候需要刪減金額規模才能過關的話，應該也不會刪得太多。

至於景氣復甦樂觀可期下，瑞信將標普500指數目標價上調至4300點，23日收盤價為3881點。瑞信表示，因疫後景氣反彈與美政府源源不絕銀彈供給，還有FED暫無緊縮銀根考量下，美國經濟成長(GDP)將會出現大幅成長，企業財報因此也可水漲船高。

比特幣跌破5萬美元暫為4.6萬美元，24小時內跌幅超過17%。

經濟數據也有好消息傳出，美國20個主要城市的房價指數，2020年12月創2014年以來最大漲幅，這得歸功於超低房貸利率，造就目前房產市場蓬勃發展。

個股方面，電動車大廠特斯拉22日就已收跌9%，23日再跌2.19%，盤中一度還暴跌過13%。目前特斯拉股價，較元月25日創下盤中最高點相比共跌21%。

蘋果電腦收跌0.1%，盤中最多曾跌3%。過去一個月中，蘋果股價已跌約10%。

家得寶(HomeDepot)收跌3.12%，不過這家家庭裝潢零售商曾宣佈財年第四季獲利與營收均超預期，並將股息價格提高10%。

宣佈財年第四季業績超出預期，且為遠距辦公主要概念股之一的Zoom收跌1.57%。

(時報資訊)