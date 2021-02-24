面對燒燙傷，情況較嚴重時多數人會盡速就醫，情況較輕時許多人會自行處理，不論狀況為何，也有許多人會使用「民俗療法」試圖自行療傷，例如打破生蛋用蛋清塗抹傷口等。對此皮膚科唐豪悅醫師表示相當不建議，不僅沒有治療效果，反而可能引起感染，甚至是蜂窩性組織炎，嚴重可能截肢。

●雞蛋助緩解、治療燙傷？ 醫：毫無幫助還可能感染

日前社群媒體廣傳謠言，一名男子被爆炸灼傷，急用生雞蛋塗抹傷口，據傳主要是試圖以蛋清所富含的膠原蛋白緩和傷口、加速復原。

對此唐豪悅醫師指出，燒燙傷處理主要視嚴重程度及是否為開放性傷口而定，但不論傷口為何、不論前述做法是為了緩和傷口或加速傷口復原、收斂等任何理由，邏輯上都是行不通的。蛋白、蛋清、蛋黃都沒有以上的治療效果，即便是雞蛋含有膠原蛋白，其分子也大，難以直接從傷口吸收產生療效。唯一對傷口稍有些微益處的最多就是生蛋是冷的，或多或少可達冰鎮的效果。但這樣的做法不但可能刺激傷口、引起過敏反應，也可能因為其中的沙門氏桿菌等細菌造成傷口感染，甚至可能引起蜂窩性組織炎，嚴重可能截肢。唐豪悅醫師表示，冰敷大可以有其他選擇，選擇雞蛋絕對是弊遠大於利，呼籲民眾萬不可聽信謠言。

雞蛋助緩解、治療燙傷？ 醫：毫無幫助還可能感染。(圖/今健康提供)

同樣是雞蛋救急，民間也常見瘀青或燙傷時用未剝殼的熟蛋或生蛋滾傷口。對此唐豪悅醫師指出，其也是個不知所以然的做法，如前述一樣並無療效，頂多達些許的冰敷、降溫效果，但蛋殼也可能藏有細菌，患者可以有更好的選擇。

●常見燙傷救急撇步 醫：還是大量沖水為佳

除了雞蛋以外，面對燒燙傷的緊急處理，網路上也謠傳各種其他的撇步，諸如塗抹牙膏、小護士、萬精油、凡士林、敷冰塊、大量沖水等。但這些方法都真的有所幫助嗎？對此唐豪悅醫師表示，其中只有凡士林、冰塊冰敷免強算可行，但也有需要注意的地方，建議還是以大量沖水為主。

常見燙傷救急撇步 醫：還是大量沖水為佳。(圖/今健康提供)

唐豪悅醫師表示，牙膏並無治療傷口的效果，會以塗抹牙膏的方式進行，推測可能是想藉由冰涼感達冰敷、降溫，但其一方面降溫效果並不足，且可能刺激傷口、造成過敏或接觸性皮膚炎等問題。而家中各種蚊蟲叮咬、跌打損傷都常見被拿出來用的小護士和萬精油，多少能舒緩傷口，但也可能造成不適，雖比牙膏好一些，但並無顯著幫助，輕度的一級燙傷可以嘗試，但兩者基本上也都不建議。凡士林有利保護傷口，因較為溫和，無刺激傷口的成分，且因過油的關係細菌難以存在於內，是醫師免強認為還算可行的選擇。至於冰塊冰敷雖可降溫，但還是要小心以免凍傷。

●沖水降溫、清洗燙傷傷口 留意水質避免細菌感染

相信大多數民眾都知道「沖、脫、泡、蓋、送」，這也是為什麼前述選項中醫師只建議大量沖水的原因，不過值得注意的是，大量沖水主要目的在於初步清洗傷口並且降溫，但並非隨便沖個幾分鐘就好，若情況允許應以20~30分鐘為佳。

沖水降溫、清洗燙傷傷口時，要留意水質，避免細菌感染。(圖/今健康提供)

沖水時也應注意水質，若是在溪邊、河邊、海邊烤肉等燙傷，應考慮該處環境的水質可能有傷口感染的風險，特別是海水藏有海洋弧菌，是常見造成蜂窩性組織炎並使傷口急速惡化的菌種，建議此情況以乾淨的冰涼物品降溫取代沖水。

唐豪悅醫師提醒，民眾如遇燒燙傷等情況，最好的方式就是「沖、脫、泡、蓋、送」，盡快就醫，別節外生枝。勿聽信各種坊間謠言、名俗療法等。如遇資訊轉發有所疑慮，也應查明出處來源是否為專業醫療人士，或向專業醫療人士詢問確認，以避免錯誤的方式使得傷口惡化。

(中時新聞網)