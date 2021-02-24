吳尊和愛妻林麗吟婚後育有一對寶貝兒女NeiNei、Max，之前帶著他們上陸綜《爸爸去哪兒》，可愛乖巧模樣，擄獲不少網友的心，現已10歲的女兒Neinei

越大越漂亮，近日更在汶萊國王面前演奏大提琴，讓爸爸吳尊也驕傲喊：「妳比爸爸牛！」

23日是汶萊的國慶日，NeiNei很榮幸能在國王面前演奏大提琴，還可以貼身合影，國王更拍她肩膀加油，讓NeiNei興奮直呼「今年一定會很幸運」，而吳尊也相當感動，「我這個爸爸真的為她感到驕傲」。

10歲NeiNei擁有一雙大長腿。(圖／翻攝自微博)

NeiNei在國王面前拉大提琴。(圖／翻攝自微博)

而10歲的Neinei已長得亭亭玉立，遺傳父母好基因，擁有一雙大長腿，讓網友都驚呼「Neinei的腿都快追上爸爸了」。而除了Neinei的長腿吸睛，吳尊的家世背景也再次被拿出來討論。

吳尊出身望族，父親在汶萊市中心經營房地產公司，經營範圍橫跨大陸和汶萊，是當地的地產大亨，而伯父則為《汶萊時報》董事兼《金門建築》創辦人，和汶萊王室有深厚交情，開設的汽車公司更在汶萊數一數二，是當地10大富豪之一。

而吳尊老婆林麗吟的父親是汶萊蘇丹國王四弟的按摩師及營養師，兩大家族在汶萊都占有重要地位。其實，一向對家庭生活低調的吳尊，直到2013年才道歉，坦言已婚有孩子了，強調當時是為了保護家人，希望大家體諒。

近年吳尊逐漸曝光家庭生活，不僅帶孩子上陸綜，也讓漂亮老婆在大眾面前曝光，好爸爸、好老公形象讓他翻紅。

(中時新聞網)