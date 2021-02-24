八點檔男星馬幼興2016年遭女演員唐少萱誣告性侵，讓他的形象重創，不僅失業一整年，甚至影響到家庭，馬幼興一度還動念自我了斷，所幸2017年法律終於還他公道，最近他在節目上再度提到這段往事，痛訴女方當時不僅劈腿，又讓他掛上性侵罪名，講到激動處還不禁哽咽。

馬幼興在節目《單身行不行》提到這段惡夢，當年他和唐少萱交往時，女方劈腿同劇男星，某次該男星目擊女方上他的車後，唐少萱便開始造謠，對外宣稱他會找女生陪酒，還對男星哭訴自己遭到他性侵，讓他跳到黃河都洗不清，還向自己的兩個孩子道歉，怕他們受到牽連。

馬幼興表示，風波爆發後，他雖然可以待在家不出門，但小孩還是得出門上課，當時才在上國小的女兒就在學校遭言語霸凌，甚至被嗆「她爸爸是性侵犯，不要跟她玩」，導致父女之間的感情出現裂痕，儘管最後法律還他清白，他還是希望得到唐少萱寫的道歉書，向自己的家人證明清白。

馬幼興心疼女兒在學校被言語霸凌。(圖／翻攝自《單身行不行》YouTube)

馬幼興忍不住哽咽，然而他至今都沒有等到唐少萱的道歉，而在他洗刷冤屈後，演藝事業也慢慢回溫，最近還能在本土劇《天之驕女》看到他的身影，而網友們也紛紛為他加油打氣，「柳暗花明又一村，祝福」、「這一集真的看到哭出來」、「希望馬幼興不要對愛情失望」。

(中時新聞網)