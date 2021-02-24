受到全球新冠肺炎疫情影響，安全監控廠—晶睿(3454)2020年稅後盈餘為2.5億元，年減8.76%，每股盈餘為2.9元，儘管去年營運表現平平，晶睿通訊專注本業並調整體質，強化MIT、部署自動化生產，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，今年業績應該會比去年好。

全球新冠肺炎疫情延燒，歐美國家城鎮封鎖及實施社交距離管制無法安裝產品，致使晶睿去年代工及品牌營運下滑，晶睿2020年合併營收為55.44億元，年減15.65%，營業毛利為18.68億元，年減8.38%，合併毛利率為33.69%，年增2.67個百分點，營業淨利為2.64億元，年減12.87%，營業淨利率為4.78%，年增0.16個百分點，稅後盈餘為2.5億元，年減8.76%，每股盈餘為2.9元。

晶睿通訊董事會決議每股配息2元。

因應中美貿易戰，晶睿積極強化台灣製造，部署自動化生產，藉由台達電(2308)經驗和資源，預計2021年第一季前完成專業安防攝影機的第一條自動化生產線。

儘管去年營運因全球新冠肺炎疫情下滑，安全監控產品轉換成AI應用需求穩定，晶睿亦專注在本業並且調整體質，趁著疫情讓公司產品線更完整，強化MIT、部署自動化生產，希望為疫情趨緩後預期的業務成長產能有所準備。

(時報資訊)