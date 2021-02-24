周一美科技股大跌，台股周二早盤再度回測16211缺口上緣後，在美股跌深盤後大漲帶動下，指數開低走高以上漲33點收在16443點，成交量為3670億元。

周三是周選、周四是摩台指結算，原則上應該是會撐在相對高檔結算，之後除非美科技股整理結束再創高，否則短線應該還要稍作整理，強勢整理則回測或回15938~16197多方缺口來到月線上下，萬一短期國際股市回檔較深，台股則回測季線15500上下後，再往上來反映高股息殖利率、3~4月融券強迫回補、以及第一季報展望佳。(倫元投顧提供)

(時報資訊)