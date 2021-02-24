資深綠葉、香港男星吳孟達（達叔）近年常傳身體微恙，21日更爆出住院，罹患肝癌一事因此曝光，讓許多粉絲都十分擔心。達叔過去和「星爺」周星馳合作多部電影，搞笑形象可說是影迷心中的最佳拍檔，可惜多年前兩人傳出疑因心結鬧翻不再往來，這回達叔傳出病重，資深媒體人「香港朱皮」預言星爺可能將出手幫忙達叔了。

吳孟達和周星馳早年因電影《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《食神》、《喜劇之王》、《少林足球》走紅，2001年後兩人就關係轉淡不再合作，傳聞主因是2004年周星馳拍攝電影《功夫》時因故和吳孟達鬧翻，連吳孟達都坦言：「《功夫》的主角本來是我」。

香港朱皮發文。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

吳孟達後來進一步補充，和周星馳沒大吵交惡，只是因為朋友圈不同自然而然就沒再連繫，兩人過去關係好到只要一個眼神，吳孟達就能明白周星馳想要什麼，如今幾乎沒再連絡，吳孟達受訪說：「我有時候也在想是什麼原因，現在感覺好像有一點…老死不相往來的那種感覺」，「我相信他也在想，不管怎麼樣，相識一場，緣分都不容易！」

香港朱皮（右）是香港資深記者，但前陣子被Angelababy團隊喊告。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

如今吳孟達傳出病重，資深香港記者「香港朱皮」昨(23日)發文說，以往他聯絡達叔，對方都是秒回，3個月前達叔狀況還不錯，不像有事，沒想到現在竟傳住院，惋惜說：「如果吳孟達又心臟病又肝癌，上天也太不公平了，估計星爺很快會去探吳孟達，因為當年星爺助手魏達琛父親患肝癌，星爺也給助手介紹了一個香港最好的醫生，相信這一次也不例外」，預言兩人有望因這次機會達成大和解，言談之中也肯定周星馳平時有情有義，並非過去抹黑報導所稱無情。

(中時新聞網)