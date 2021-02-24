被問萊豬公投是否會過關 羅秉成：希望不過 09:182021/02/24 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅秉成明白表示希望萊豬公投不要通過。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人羅秉成上午接受廣播訪問，被問到萊豬公投是否會過關時，羅秉成說，「希望不過」，因為台灣禁不起這個紛擾、動盪。 蘇揆暫穩閣揆之位，但外界認為8月萊豬公投是觀察點，羅秉成在受訪時說，被主持人問到覺得萊豬公投會過嗎？他回應，希望不過，因為台灣禁不起這個的紛擾、動盪。 羅秉成說，從今年1月1日開放萊豬進口以來，到現在已經驗了500多批了，萊豬儀表板上沒有半片萊豬進口，民眾的生活也沒有受影響，所以不必再去擾動它。 線上學習平台Snapask時課問 贊助東泰高中電競隊 贊成藻礁公投？洪申翰：非二元選擇的問題 (中時 ) #羅秉成 #萊豬公投 #被問 #過關 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳政顯蟬聯中市議會國民黨團書記長 籲連署藻礁公投 15:092021/02/24 政治 遭爆和雅各臣開過8次會議 張上淳親吐實情 14:502021/02/24 生活 TIME選為百大未來領導人被指業配 江啓臣：國民黨沒錢怎麼花 09:422021/02/24 政治 「陽春麵不要麵」網戰翻 于美人教秒招化解：其實老闆很厚道 10:012021/02/24 生活 還想再選2024？失敗過一次的這兩人不想回應 12:262021/02/24 政治 華倫夫婦認證 探訪「波麗萊多里鬼屋」恐怖經歷永生難忘 15:062021/02/24 娛樂 單親媽控性侵反挨告 張秉鈞議員回應了 10:172021/02/24 政治 羅秉成曝蘇揆一字訣治國 曾退件文化部一司長報告 10:312021/02/24 政治 接掌陸委會 表態將回應各方期待 被視為向北京釋善意！邱太三：盼兩岸務實交流 同獲其利 04:102021/02/24 焦點要聞 民調：年輕人面臨高房價、低薪、看不到未來等問題 近6成覺得未來生活更加艱辛 09:392021/02/24 政治 疫情蘇貞昌、陳時中誰功勞大 羅秉成：指揮官會憑空生 10:042021/02/24 政治 政治熱門新聞 國民黨5大咖民調出爐 趙少康跌破眼鏡 - 政治 江啟臣拚黨魁一番話 黃暐瀚斷言趙少康勝出機率 - 政治 預測侯友宜、蘇貞昌官運 媒體人抽一張牌全場嚇壞 - 政治 台灣採購疫苗受大陸打壓 民團直指始作俑者是馬英九、楊志良 - 政治 遷戶籍選高雄市長？李四川5字回應：被想念覺得感動 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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