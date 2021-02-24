行政院發言人羅秉成上午接受廣播訪問，被問到萊豬公投是否會過關時，羅秉成說，「希望不過」，因為台灣禁不起這個紛擾、動盪。

蘇揆暫穩閣揆之位，但外界認為8月萊豬公投是觀察點，羅秉成在受訪時說，被主持人問到覺得萊豬公投會過嗎？他回應，希望不過，因為台灣禁不起這個的紛擾、動盪。

羅秉成說，從今年1月1日開放萊豬進口以來，到現在已經驗了500多批了，萊豬儀表板上沒有半片萊豬進口，民眾的生活也沒有受影響，所以不必再去擾動它。

(中時 )