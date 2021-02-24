台股加權指數24日開在16,329.54點，大跌113.86點，主要是受到台積電（2330）開低在627元，壓抑指數表現，不過，電子股交投回 溫，傳產股如航運、觀光、玻陶類股逆勢上揚，指數跌幅逐漸縮小至百點以內。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾的證詞緩解利率、通膨升高疑慮，使得稍早因公債殖利率上升造成資產重新定價而重挫的特斯拉、科技類股跌幅大為收斂，道瓊工業平均指數將盤中360點的失土全收復、終場翻揚收高。

道瓊工業平均指數23日上漲0.05％（15.66點）、收31,537.35點。那斯達克指數下跌0.5％（67.85點）、收13,465.20點，創2月1日以來收盤新低，盤中最低一度重挫3.9％至13,003.98點、觸及60日移動平均線（13,096.08點）。費城半導體指數下跌0.58％（18.13點）、收3,083.88點。

五大科技龍頭部分，臉書上漲2.12％，其餘小漲小跌。半導體多收黑，美光逆勢上漲2.26％。在ADR部分，台積電下跌2.35％，聯電、日月光收低逾1％。

統一投顧指出，考量疫苗持續施打，歐美疫情趨緩，加上美國紓困案可望順利通過，Fed主席重申維持寬鬆基調，國際股市資金充沛，應逢低擇優布局。選股建議可留意半導體、IC設計、漲價概念股、工具機、汽車零組件、高爾夫、生技等及第一季展望佳的業績題材股。

(工商 )