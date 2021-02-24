溫士頓醫藥公司（6817）於2月2日申請登錄興櫃股票，將在2月24日掛牌興櫃買買，掛牌參考價36元，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，溫士頓醫藥成立於1975年7月間，為上櫃生技股基亞生技的轉投資事業，溫士頓醫藥主要經營業務是學名藥及代工，送件時資本額為1億8,167萬元。

溫士頓醫藥2019年業績，營收3億6,489萬元，稅後虧損935萬元，每股虧損0.27元。自結2020年營收5億512萬元，稅後盈餘8,600萬元，每股盈餘4.91元。

(工商 )