45歲鍾男今天上午6時，駕駛自小客車從林口住家出發三峽上班，行經文化三路時，疑精神不濟撞上中央分隔島，撞擊後小客車翻覆，鍾男頭部及手臂擦挫傷，意識清楚，警消獲報後將鐘男送往長庚醫院救治，警方表示鍾男因嘴部受傷無法完成酒精吹測程序，後續有待抽血檢測，釐清事發原因。

(中時 )