疑精神不濟 林口小客車自撞分隔島倒頭栽 09:272021/02/24 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑精神不濟 林口小客車自撞分隔島倒頭栽(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 45歲鍾男今天上午6時，駕駛自小客車從林口住家出發三峽上班，行經文化三路時，疑精神不濟撞上中央分隔島，撞擊後小客車翻覆，鍾男頭部及手臂擦挫傷，意識清楚，警消獲報後將鐘男送往長庚醫院救治，警方表示鍾男因嘴部受傷無法完成酒精吹測程序，後續有待抽血檢測，釐清事發原因。 台中鰲峰山公園遊客多車位不足 興建停車場今動工 機車3貼載兒自撞母子雙亡 背後原因令人心酸 (中時 ) #鍾男 #精神不濟 #小客車 #林口 #翻覆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 毒蟲遇盤檢竟狠咬警員手臂不放 噴辣椒水才鬆口 15:142021/02/23 社會 獵殺幫主1／心腹悍將出面 還原25年前松聯幫老大遭狙殺內幕 07:202021/02/22 社會 撞死小弟7日後拋煙幕彈 「蝦米」上門開7槍狙殺老大後投案 22:282021/02/23 社會 新北林口警守護幼苗專案 加強稽查幼兒園安親班車輛 16:432021/02/23 寶島 金門城區清晨溶劑空桶起火 居民夢中驚醒 16:592021/02/22 社會 國3通霄段交通事故駕駛突腦中風 員警即時協助送醫 15:352021/02/22 社會 珍妮佛警局問路 警抽絲剝繭還原其身份 13:382021/02/22 社會 特戰上兵偕友網路販毒 放假當毒品外送員到府服務 08:502021/02/23 社會 單親媽載兒3貼遇劫 釀2死 04:102021/02/24 地方新聞 漆彈驅猴也趕客 武陵農場致歉 04:102021/02/24 地方新聞 心酸 新竹單親媽育4子自撞身亡 三貼載兒原因曝光 13:022021/02/23 社會 社會熱門新聞 西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明影片怒了 - 社會 【黑幫亂鬥】影片曝光！蝦米穿防彈衣槍斃角頭 下秒開賓士投案 - 社會 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 【黑幫亂鬥】恩怨情仇內幕曝光 台南蝦米一心想殺老大 - 社會 【黑幫亂鬥】囂張蝦米在警眼皮下殺人 方仰寧：全在掌握中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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