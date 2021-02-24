分隊8名同仁一同還原在救護救災現場遇到一氧化碳中毒時可能看到的情況。（桃園分隊提供）

曬衣間或陽台掛滿衣物，導致通風不良，易造成燃氣型熱水器燃氣燃燒不完全、引發一氧化碳中毒。（桃園分隊提供）

桃園市今年以來發生12起一氧化碳中毒案件，其中桃園區就有1件。桃園市政府消防局桃園分隊突發奇想，運用網路特性設計出「破案關卡」的互動式宣導，讓民眾參與解謎與抽獎活動進行宣導，同時也以圖片跟文字讓民眾留意住家安全、避免發生一氧化碳中毒的憾事。

桃園市中壢區年初發生一氧化碳中毒造成一家4口喪命之悲劇。桃園市政府消防局桃園分隊分隊長蕭雲澤表示，一氧化碳中毒的文宣很多，民眾常會因為拿到大同小異的傳單就不會特別留意內容，所以想透過互動又有趣味的方式來加深民眾的記憶點，因此建議同仁可以用解謎遊戲與抽獎活動來宣導，以文字跟畫面來帶領民眾認識一氧化碳中毒。

參與規劃的成員之一、桃園市政府消防局桃園分隊隊員楊雲皓說，這次有4個同仁參與規劃，動員了包括陳凱勛、黃冠傑、林資璁、李俊銘、王哲倫、藍于珊等8位同仁一起參與整個影片與圖片的拍攝。他說，每一張圖片都有一些細節，「而這些細節都是模擬我們在救護救災現場遇到一氧化碳中毒時可能看到的情況」，例如照片內呈現曬衣間、陽台掛滿了衣物，同時熱水器嗡嗡作響，正在淋浴洗澡的民眾倒臥在浴室間。

楊雲皓指出，照片內也有一些日常的細節，像是客廳內滿桌菜酒卻有民眾倒在沙發上、或是廚房正在煮晚餐、或是有民眾握著藥物倒在床上等，不但讓整個畫面更生活化，也增添了解謎的難度，而其中有一張照片是救護人員身上的一氧化碳偵測器，「這可以快速幫助救護同仁判斷室內的情況，保護出勤同仁安全」。

桃園分隊表示，一氧化碳中毒案件中最常遇到原因就是燃氣熱水器不當安裝，導致燃氣燃燒未完全、有毒氣體無法逸散，再經過時間累積、氣體蓄積在居室內讓民眾感到頭暈噁心、身體不適、肢體無力，嚴重還會嗜睡、甚至昏迷。

桃園分隊提醒，室內一定要使用強制排氣熱水器，而且必須要由合格的燃氣熱水器承裝業者在適當的地方施作，偶爾會看到有民眾為了省錢就上網購買熱水器後自行安裝，「沒有專業知識的民眾自行安裝都有風險的」，如果風向是從陽台倒灌進室內，也會有一氧化碳中毒的風險，建議一定要找合格的承裝業者在現場評估安裝，使用燃氣熱水器、或開啟耗氧型家電（例如煤油式電暖器）時應保持室內空氣流通、避免長時間使用，多一分留意、就能少一分憾事發生的機率。

(中時 )