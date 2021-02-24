不少人都有去看去牙科洗牙的經驗。一名女網友與老公一起去洗牙，療程結束後，牙助跟老公在說話，下一秒竟替老公擦嘴巴，她傻眼表示「現在牙醫診所服務這麼周到？」沒想到貼文曝光不到1天時間，上千人歪樓留言「妳老公一定很帥」、「跪求帥老公照片」。

原PO昨（23）日於臉書社團《爆怨公社》透露，與老公一起去牙醫診所洗牙，兩人療程結束一起坐在沙發等藥單，此時牙助出來跟老公談及診所的Line，未料，下一秒突然抽了兩張衛生紙，替她老公擦嘴巴，原PO傻眼目擊全程，忍不住怒火大罵「X的！她竟然幫我老公擦嘴巴？」

原PO進一步表示，兩人都已經下了診療台等藥單，當下真的來不及反應，「我都不知道現在牙醫診所服務這麼周到，是在哈囉？那是我老公。」坦言回想起來，還是讓她很不爽。

貼文曝光9小時，吸引3千多名網友朝聖，不少人歪樓表示「老公好像很帥？」、「跪求帥哥老公照片」、「你老公是不是很帥」、「你要自豪有個帥老公」、「人帥真好」、「把老公照片PO上來」、「想看老公照片」、「敲碗老公照片」。

留言中也有一名自稱是牙助的網友認為原PO太小題大作，牙助在執行任何動作都會先口頭告知，若患者不願意也不會強行，至於診所Line部分，很多大型聯合診所都會利用共用帳號維繫病人術後狀況，該名網友說，原PO老公只是一天中30至40個中其中一個，正常例行詢問公式而已，「我們忙都忙死，真的不用想太多」。

(中時新聞網)