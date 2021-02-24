天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，蘋果預計下半年推出兩款全新設計MacBook Pro，將有數個重大設計與規格變化，其中一個對使用者實用的改變是配備SD卡插槽與HDMI接口，創惟（6104）首度成為蘋果主要硬體產品供應商，並獨家提供新MacBook Pro的SD卡插槽客製化控制晶片。

郭明錤先前預測蘋果下半年將推出二款全新設計MacBook Pro與數項重大設計與規格變化，包括：外觀設計、恢復MagSafe、移除OLED觸控條、配備更多I/O、不提供英特爾CPU選項與採用mini LED顯示器等。

天風國際最新調查顯示，在筆記型電腦機種中，約有75～80％機種配備HDMI接口，約有35～40％的機種配備SD卡插槽，因此，預測下半年新款MacBook Pro將配備SD卡插槽與HDMI接口，此實用改變亦有助於推升換機需求。

受益於新款MacBook Pro數項重大設計與規格變化，郭明錤預測，2021年整體MacBook出貨量將成長25～30％、至2,000萬台，且MacBook強勁換機需求主要來自新機型規格與設計改變，而不僅僅來自在家工作需求。

同時，天風國際所作供應鏈調查指出，創惟為新款全新設計MacBook Pro的SD卡的獨家控制晶片供應商，預測創惟增長動能將顯著受惠於首度成為蘋果主要產品供應商、USB-C普及，以及高速傳輸USB 4.0規格升級。

郭明錤認為，對創惟而言，取得蘋果主要產品訂單意義重大，在Apple、Mac方面出貨量的可望顯著成長，看好創惟營收與每股純益將自第二季開始受益於蘋果訂單。打入蘋果主要產品供應鏈後，長期而言，有助取得更多蘋果與其他廠商的配件訂單。此外，創惟未來也可望是Mac升級高速傳輸USB 4.0的潛在受惠者之一。

(工商 )