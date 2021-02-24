方文琳是演藝圈的美魔女代表，55歲的她擁凍齡顏值和不科學的好身材，每回曬照都讓外界驚豔，而方文琳昨（23日）則曬出形象照，她展現知性、運動的一面，最養眼的莫過於，方文琳身穿運動內衣和貼身運動褲，中空裝解放傲人上圍、纖細手臂和蠻腰，畫面超不科學。

55歲方文琳曬出形象照並寫下：「姐拍的不是規規矩矩的美照而是一種態度！！運動生活、運用生活，改變自己也愛上了現在的自己...分享給你們我的這一面。」照片中，方文琳身穿運動內衣和極短運動褲，大方展現她健身有成的好身材，方文琳解放傲人上圍、纖細手臂和蠻腰，而方文琳一個出手揮拳動作，更是讓她馬甲線條更明顯。

大創紅國際 Model card 姐拍的不是規規矩矩的美照而是一種態度！！ 運動生活、運用生活，改變自己也愛上了現在的自己... 分享給你們我的這一面。 工作聯繫請洽：經紀人(maggie) 電話:0933-633614 Email:maggiechen2729@gmail.com 方文琳IG ➡️ https://instagram.com/lynne_0613?igshid=1k0lenoe4c92i 由方文琳發佈於 2021年2月23日 星期二

同時，方文琳也展現知性的一面，她身穿黑色西裝、白襯衫，腳踩跟高靴，展現幹練、沉穩的一面，方文琳動靜皆宜、發現不設限，方文琳前凸後翹的身材曲線超不科學，好友洪都拉斯驚呼：「那是馬甲線耶！」黃瑄則說：「超愛這組照片！拍出真實、拍出態度」，米可白、楊子儀、林嘉俐也大讚好看。

網友也一片給方文琳新照好評，紛紛留言：「文琳姐妹，這張看起來只有28！」、「根本是美少女」、「完全看不到歲月的痕跡！」、「動靜皆宜、美」，方文琳也開心說：「謝謝大家支持，當然也希望大家跟我動起來」。

方文琳擁凍齡顏值和不科學的好身材，是演藝圈著名的美魔女。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)