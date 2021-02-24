夜市牛排由於平價、CP值高受到許多人青睞，不過有「PTT土豪哥」之稱的知名鄉民「金庸」表示，日前去夜市吃牛排，看到店家直接用抹布擦一擦牛排盤、浸個水就給下個客人用了，讓他當場嚇傻：「這樣誰還敢吃？」

PTT名人「金庸」21日在PTT發文指出，之前去夜市吃牛排時，客人非常多，結果他看到店家收回牛排盤後，用抹布擦一擦、浸個水就給下個客人用了，讓他非常驚訝，質疑這樣不會有衛生疑慮嗎？此外，還聽說南部有些夜市，牛排盤連水都不用，有新聞報導過，是直接用抹布擦一擦就給下個客人，讓他嚇傻這樣誰敢吃。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「夜市的東西不是越髒越美味嗎？」、「不然怎麼叫夜市」、「吃看看，很好吃的」、「上一位是正妹吃的，味道更香」、「太佛心啦，還有用布擦一擦，之前看過直接過個水而已」。

有網友神解，因為鐵盤洗乾淨會生鏽，所以隨時都要保持油膩狀態；還有網友透露，有些大廚的砧板也是抹布擦一下就繼續用了，「沒時間重洗，都是拿條抹布擦一擦」、「不然你是有看到水龍頭膩？」，網友笑回「抹布不只擦鐵板，還可以擦桌子、擦手，一布萬用」、「夜市就是用安全衛生換價錢啊」。

不過，也有網友說，除了夜市牛排，擺盤越精緻的越恐怖，因為手在那摸來摸去，菜鳥可能還會擺完洗個手，老鳥就隨便拿條抹布擦一擦，然後下道菜繼續在那抓來抓去。有網友嘆「去看各店家怎麼洗碗盤的 ，每次都覺得台灣人很勇」、「你不知道晚上都是滿滿的蟑螂在吸鐵盤上面的汁嗎？」

玉米濃湯喝到飽 牛排業者揭密：加乳瑪琳

(中時新聞網)