新北市汐止區胡姓女子因不滿遭吳姓前男友毆打，23凌晨1時，找陳姓男子等3人上門索討賠償金，不料為了50萬，雙方爆發口角，吳一氣之下拿出水果刀朝胡女等4人猛刺，其中21歲林姓男子心臟遭刺傷，經送醫仍宣告死亡，檢警訊問後，依殺人重罪，且有反覆實施傷害之虞，向法院聲請羈押獲准。

30歲胡女本月3日遭39歲吳姓男子毆打，胡女因不滿5000元賠償太少，23日凌晨找21歲陳男一起前往汐止水源路、吳男住家催討，而陳又找來21歲陳姓、林姓男子前往助陣，不料，胡女一開口要價50萬，還嗆「不給，就找你媽媽要！」吳男當場抓狂，持30公分長的水果刀朝4人攻擊。

過程中林姓男子胸口遭利刃刺中，檢警相驗後，發現身上其他都沒有受傷，只有心臟中一刀，經急救仍宣告不治，另外，陳、彭則手、腳遭劃傷，並無大礙，檢警複訊後，認為吳男涉犯重罪，且有多次傷害胡女的紀錄，依重罪、反覆實施之虞向法院聲押獲准。

(中時 )