國民黨今天舉行「願景台灣2030」第二場論壇，會中將公布最新民調顯示，民眾認為年輕人面臨高房價、低薪、看不到未來等嚴重問題，有88.7％認為年輕人買不起房子的問題很嚴重，59.6％擔憂公保、農保、勞保將破產，近6成覺得未來在台灣的生活會愈來愈辛苦。

這場論壇以「活不起的未來」為主題，邀請民眾黨主席柯文哲以台北市長身分與談，將和國民黨主席江啟臣逐一討論世代正義、居住正義、低薪等社會議題。

會中將公布最新民調，根據政府統計，目前中央政府總負債為5.5兆元，平均每位嬰兒出生要背負24.4萬債務，高達48.4％民眾擔心國家財政未來會破產，若把公保、農保、勞保虧損算進去，擔憂社會保險破產人數升高至六成（59.6％）。

談到低薪問題，民眾主要認為是「僱用移工」、「公司喜歡僱用派遣人員或臨時工等非典型就業」導致，其次為「產業結構失衡」、「大學教育普及」、「全球化影響」等因素。

整體而言，年輕人面臨最嚴重的問題是高房價、低薪、看不到未來，其中，有88.7％民眾認為年輕人買不起房子的問題很嚴重，僅26％認同疫情過後出國工作，近6成（57.9％）覺得未來在台灣的生活會愈來愈辛苦。

民調也問到是否認同預算資源分配多用在照顧老年人，比較少用在幫助年輕人的未來，有38.8％同意此說法，47.8％不同意。

此次調查為艾普羅民調公司施作受國家政策研究基金會委託，在2月17日至18日進行電訪，有效樣本1081人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3％。

(中時 )