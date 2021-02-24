國民黨江啟臣日前獲美國《時代》雜誌評選為百大「次世代領導人」，被酸「業配」；江啓臣今接受廣播專訪笑說，「沒有花錢啦，國民黨已經沒錢怎麼花？」

此外，被問到趙少康表態爭取選黨主席的資格，是否有壓力？江啟臣說，「老實講沒有」，這不是輸贏問題，就是制度問題；過去到現在，很多造成黨內矛盾、不團結的事情，就是制度問題，只要大家照著規範走，很多事情講清楚，君子之爭、良性競爭對黨內是好事，「大家覺得我適合，那就支持我，覺得其他人更好，我也尊重啊」。

江啟臣表示，國民黨主席本來就不是一件容易做的事，大家願意承擔是好事，這個階段誰適合擔任，要依照黨內民主，由黨員決定。

江啓臣今接受主持人黃暐瀚專訪時，被問到「造王者」一事表示，國民黨現在目標就是2022打贏地方選舉，國民黨目前有14個縣市執政，19個議會議長，確保成果並如何有斬獲。

她說，2018是高標準也是高難度，希望「光復北台灣、固守中台灣、深耕南台灣」，國民黨要勝選要自己團結，並找出最適當後選人，如此，國民黨機會不小，「2024不在我的生涯規劃，我是要幫國民黨打贏選戰，找到能打贏2024的人」。

對於這次國民黨智庫邀請台北市長柯文哲參加論壇，智庫副執行長連勝文卻不知情兒不太高興；江啓臣解釋，他是董事長，連是副董事長，智庫是執行長制，這論壇也不是第一場辦，都是幕僚規劃。

他說，當初想法是約各在野黨，約到後來只有民眾黨答應來，「連勝文跟我都沒有參加這個會議」，以後會加強幕僚作業。

(中時 )