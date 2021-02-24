2019年7月，嘉義鐵路警察李承翰在台鐵車廂執勤時，被鄭姓嫌犯刺殺殉職，鄭姓嫌犯因被鑑定有思覺失調症，嘉義地院去年4月一審判無罪，引發輿論譁然，李承翰父親李增文更因此抑鬱而終。台南高分院今（24日）撤銷原判決，判鄭嫌17年有期徒刑，刑滿仍須強制就醫5年，全案仍可上訴。
嘉義鐵路殺警案生在2019年7月3日北上152車次的自強號列車上，鄭男因未補票，在車上與列車長發生衝突，24歲的鐵路警察李承翰上前處理，遭鄭男以工作用尖刀刺入腹部，送醫不治身亡。
年輕警察喪命，全案引發社會撻伐，抨擊社會屢因精神病患傷人卻無法律能遏止，嘉義地院隔年4月卻依照精神科醫師沈正哲鑑定報告，認定鄭嫌犯案時罹患思覺失調症，一審宣判無罪，當庭釋放。
李增文對兒子白白犧牲悲憤難平，曾悲痛吐8字「兒子比什麼都不如」，該年6月胃出血含恨而終，此案再度引發輿論譁然，連蔡英文總統也出面評論，並指派總統府秘書長蘇嘉全代表向家屬慰問致意。
嘉義地檢兩度提出抗告，嘉義地院仍維持無罪原判，僅提高交保金額，從50萬變為100萬，讓貧困的鄭家無力保釋，並在裁定當天，將燙手山芋的卷證移付台南高分院。二審法官以鄭男犯5年以上重罪兼有逃亡之虞，裁定羈押，暫時解決爭議。
台南高分院審理過程，曾請為鄭男精神鑑定的台中榮民總醫院嘉義分院精神科醫師沈正哲到場，檢方質疑他在速食店完成全案鑑定報告，顯得草率，沈男回批檢方無理取鬧，提出自己利用在速食店吃飯時間，8年來完成50篇國際論文，且攻讀博士學位，強調自己的專業與工作地點無關，一度引發檢方不滿，法官提醒沈勿做人身攻擊。
嘉義鐵路殺警案2審檢視榮總嘉義醫院與成大醫院的精神鑑定報告，認為鄭犯案時辨識能力未完全喪失，但可減輕其刑，撤銷1審判決，判鄭17年，鄭再由未出庭，由視訊聆聽判決，可全案仍可上訴。
(中時新聞網)
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