美國總統拜登今天與加拿大總理杜魯道首次視訊會談，雙方就如何因應中國議題進行討論。拜登表示將與加拿大協調合作以更好因應中國競爭，並對抗利益與價值的威脅。

拜登（Joe Biden）今天與杜魯道（Justin Trudeau）視訊會談，這是拜登於1月20日就職後，首度與外國元首雙邊視訊會談。杜魯道也是拜登上任後第一位通電話的外國元首。

拜登與杜魯道會談觸及包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情、供應鏈安全、氣候變遷、民主價值與中國等議題。

拜登在會後記者會表示，今天的會談是他和杜魯道在上週召開的七大工業國集團（G7）領袖會議後，探索美加雙邊夥伴關係的機會，以強化和協助推動在西半球乃至全球關注的議題，這包括共同合作以更好因應中國競爭，並對抗利益與價值的威脅。

拜登也公開聲援遭到中國羈押的2名加拿大公民。他指出，人類不是談判籌碼，美加將共同努力，直到他們兩人平安返家。

拜登指出，加拿大與美國將團結一致對抗對普遍權利與民主自由的濫用，也將強化共同承諾，為難民與尋求庇護者提供安全的避風港。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）於2018年分別遭到中國拘禁，並於去年6月被中國檢方以涉嫌為境外刺探國家祕密和情報罪名起訴。

對於拜登公開聲援，杜魯道表示感謝。他並表示，雙方還談到建立更強大、和平世界的不同方式，亦即共同努力保護公民與社區，特別是必須強化防禦能力與打擊極端主義，在全球保護共同價值。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與加拿大對口官員也參與這場閉門雙邊會談。

(中央社)