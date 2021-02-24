美股消息面：

1.美國2月消費者信心指數為91.3，高於市場預期值90。另外，美國2020年12月20個主要城市地產價格指數，年增10.1%，優於預期漲9.9%。同時，2020年11月數值修訂為成長9.2%。

2.美國聯準會FED主席鮑爾重申，無意改變現行貨幣政策後，美元匯價升值，最後升0.11%，至90.141。同時，英鎊兌美元匯價，創下3年新高。

3.FED對景氣前景審慎，國際油價一度急漲並創13個月新高後，最終收跌。紐約4月期油一度見63美元高點，收跌3美分，每桶為61.67美元。倫敦布蘭特5月期油一度見65.83美元高點，收在64.48美元，較前日收市合約結算4月期油，跌76美分或1.2%。

4.紐約商品交易所4月交割黃金期價跌2.50美元，跌幅0.1%，收每盎司1805.90美元。3月交割白銀期價跌40美分，跌幅1.4%，收每盎司27.688美元。

5.虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)在美國財長葉倫（Janet Yellen）指稱，比特幣並非廣泛使用交易工具有高度投機性，故一度失守5萬美元後，曾見44964.49美元低點，現回升至48999.19美元左右。

(時報資訊)