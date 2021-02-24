公債殖利率走高對科技股等重量級板塊帶來壓力，以及新公布的業績表現好壞不一，引發對疫後復甦速度的懷疑，周二歐洲股市收黑。

周二收盤，泛歐STOXX 600指數下跌0.4%，但收復了盤中部分失土。

科技股指數連跌第2個交易日，終場收跌1.8%，表現最為疲弱。零售股上漲約0.9%。

近來公債殖利率的飆升仍使股市承壓，相較於股票的風險較高，固定收益資產的報酬率攀升，為投資人提供較安全的替代選項。

科技股在整個疫情期間的表現出色，更令投資人認為其價格已經過高。

但借貸利率升高，銀行股成為受惠族群，偏重銀行股的西班牙IBEX35指數大漲1.7%。

CMC Markets分析師Michael Hewson表示，投資人對美國公債利率升高，以及債息升高對通膨趨勢的影響抱持謹慎樂觀的態度，而隨著科技股進一步走弱，德國股市似乎正在拖累整個歐洲市場，因為德國DAX指數主要以科技為重。

儘管跡象顯示歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）對近來的殖利率急升感到不安，但歐洲核心政府債券殖利率仍然走高。

而在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）淡化對通膨壓力的擔憂，並重申央行將持續提供支持性的貨幣政策後，美國公債殖利率已小幅回落。

在其他各國股市方面，英國富時100指數周二收漲0.21%，德國DAX指數跌0.61%，法國CAC 40指數漲0.22%，義大利富時MIB指數跌0.30%。

在個股方面，匯豐控股（HSBC Holdings）收跌0.8%，受新冠肺炎疫情影響，該公司上年度獲利大減。匯豐控股並發布修改後的營運策略，未來重心將轉向亞洲的財富管理業務。

瑞士包裝公司康美包（SIG Combibloc Group）上年度核心獲利表現不如預期，終場股價重挫逾10%。

德國醫療保健集團費森尤斯（Fresenius）收跌0.70%，該公司縮減2021年的銷售成長預測，並宣布啟動削減成本計畫。

水德堡水泥公司（HeidelbergCement）收跌1.89%，即使其初步財報顯示上年度核心獲利成長6%。

法國能源巨頭道達爾（Total）上揚2.24%，該公司同意將部分風電場與太陽能電力場的股份賣給法國農業信貸銀行（Credit Agricole Assurances）與德國土地銀行（Banque des Territoires）。

(時報資訊)