繼特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）上周末質疑比特幣價格過高後，美國財長葉倫（Janet Yellen）22日同聲批評比特幣投機性太高，投資人須留意風險。兩大指標巨頭輪番示警，比特幣價格連續兩天重挫，連帶衝擊挖礦概念3雄股價早盤大跌，青雲(5386)、撼訊(6150)、麗臺(2465)。

若暫不看比特幣短線急跌的消息，顯卡目前市場的真實情況又是如何？業者指出，顯卡今年的需求相當強勁，但是晶片的供貨相當不穩定，現在都要捧著現金去買貨，已經缺到連下個月都不確定，上游現在的回答都是「等有貨的時侯再告訴你！即便是下單，對方也不能保證何時能出貨！」

曾擔任FED主席的葉倫除了認為比特幣是一種「高度投機性資產」，同時強調此對於環境帶來衝擊。因為開採比特幣需動用功能強大的電腦解開複雜數學算式，據數位貨幣網站Digiconomist指出，比特幣挖礦每年耗費電力與產生的溫室氣體，相當於紐西蘭一整個國家。

板卡業者認為，就算不挖礦，企業目前積極進行數位改革，整套系統解決方案，仍少不了高速運算的GPU，例如，金控在進行數位轉型時，積極開發RPA流程機器人，也會帶動對GPU的需求，GPU會應用在顯示和推理運算。一般而言，工作站的顯卡其繪圖能力會比較強。

(時報資訊)