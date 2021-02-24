黃偉哲肯定警方積極查緝犯罪集團用心。(曹婷婷攝)

台南市安平街頭連環尋仇頻傳槍響，3起刑案2人喪命，民眾質疑治安敗壞，台南市長黃偉哲今天表示，幾起治安事件凸顯治安確實有值得檢討空間，被問到是否將針對治安究責？他則數度肯定警察局長方仰寧到任以來改善治安不眠不休的用心，「若照以前模式，有人投案就不追究就不了了之」，但這次從直播主被擄循線擾動犯罪集團平衡，衍生黑道尋仇事件，他也盼藉由昨天破案，還給市民一個安全生活環境。

黃偉哲說，台南治安確實需要加強，後續犯罪偵防、預防都仍需要繼續努力，但他對於方仰寧局長語多肯定。他說，方仰寧到任以來不眠不休，甚至過年也在警局過年，到現在還沒回過家，盡心盡力改善台南治安的精神和出發點，「我是非常肯定他的」。

但他也說，不過，案件已經發生、人也被殺了，就有很多檢討的空間，從直播主被擄案件，當時有3人主動投案，若按照以前既然有人投案就不再繼續深究，事情也就這樣不了了之，後續幾個犯罪線索也就不會被追究，但方仰寧局長非常仔細，發現3人投案只是案件的一小部份，循線追查出1長槍、3短槍，進而擾動犯罪集團的平衡，也衍生後續火拚事件。

黃偉哲說，後續2起槍擊案2位死者之間跟投案人的犯罪模式，仍待司法機關進一步偵查釐清，目前主嫌之外仍有人在逃未到案，最重要的是警察持續偵辦，他強調，「冰凍三尺非一日之寒，」台南犯罪集團有必要進一步深究追查，也期待藉這次破案，早日還善良百姓一個安全生活環境。

他也數度肯定警務人員努力偵破此案，他舉例，昨天投案的人如果不是被逼到絕境、無處躲藏，也不會佛心來著出來投案，既然要逃就逃了，這中間一定是相關經濟網絡、人際網絡被斬斷，逼到最後只好投案，這當中沒有警方努力，嫌犯也不可能會出來投案。

但他也強調，讓人遺憾的是，嫌犯最後投案之前卻又殺了1個人，一方面謝謝警方7天內偵辦破案，但不可諱言，治安確實需要加強，對於犯罪偵防、預防都需要繼續努力，希望早日還台南市民一個安全生活環境。

(中時 )