男大生租屋遭爸媽裝監控，毫無隱私權的生活，引起網友討論，許多人覺得爸媽的控制行為過頭了。（圖／翻攝自爆料公社）

恐怖控制慾！一名19歲的男大生在外縣市讀書，本想自由的生活，結果爸媽為隨時監控他是否讀書，便在他的租屋處安裝監視器，以便隨時監控他的生活，朋友聽了都覺得很變態，他自己也覺得不妥，但因為經濟來源全仰賴父母，就算再不滿也毫無轉圜的餘地。且只要下課後不立刻回家，就會遭遇奪命連環call追查去處。

一名男網友在《爆料公社APP》上發文分享，他今年19歲，就快要轉20歲了，且並沒有受到監護宣告或罹患任何精神相關的疾病。當初考取外縣市的大學就是希望可以不用活在別人的期望之中，可以自由自在的過生活，是為了脫離壓力來源做的選擇。

男網友表示，他可以理解父母希望孩子未來功成名就，但近期他的父母想在他的租屋處放網路攝影機，隨時監控他是否有好好讀書。朋友聽聞此事都覺得這是很變態的控制手段，而他自己其實也覺得這個行為不適當。

男網友指出，此事對無經濟獨立能力的他而言，幾乎是沒有轉圜的餘地，因為他無法負擔學費，為能在異鄉自由自在的過日子，只好答應爸媽的要求。更可怕的是，未來妹妹到外縣市讀書，爸媽還希望買更好的監視器以便她帶去裝。

男網友透露，裝上監視器的第一個晚上「就覺得晚上睡覺有人看我，覺得很噁心，還徹底失去尻尻權。」因此他忍不住將監視器的電源拔掉，結果一早就被奪命連環call，而當天下午沒課，便決定去運動，結果下課不乖乖回家也遭遇奪命連環call。

男大生租屋遭爸媽裝監控，只要時間到沒看到人影，就會被奪命連環call。（圖／翻攝自爆料公社）

從對話截圖中可見，爸爸查詢課表發現原PO下午5點就下課了，但卻沒在監視器畫面中看見他，因此便傳訊息問：「五點就下課了為什麼八點還沒有回到家？你跑去哪裡？你還真當是去度假的樣子喔！」他只好乖乖報備「我在操場運動。」

男網友也說，當他在輸入這些話的同時，監視器的鏡頭又默默的轉向他，讓他忍不住直呼，如果你覺得這種方式讓你覺得很不舒服、不恰當，請記得在未來為人父母時，千萬不要用這種方式對待自己的子女們。

誇張的行為引起網友討論，大家對於這種監控的行為嘆為觀止，雖然本意可能是想監督孩子讀書，但這樣真的過頭了！「是被當寵物嗎？一點隱私也沒？」、「要不要考慮打工，至少不用完全當伸手牌，多少有跟爸媽反抗的底氣」、「突然覺得誰以後嫁給你，絕對會跟坐牢一樣。」

(中時新聞網)