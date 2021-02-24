根據國際公共政策顧問機構Demographia公布的「2020年國際房價負擔能力報告」顯示，去(2020)年香港房地產價格中位數，由2019年相當於家庭收入中位數的20.8倍略降至20.7倍，連續11年成為全球最難負擔房地產市場，意味一個家庭須不吃不喝20.7年方能置業。

香港《信報》報導，排第二的加拿大溫哥華及第三的澳洲雪梨，房價對家庭收入中位數比率分別為13倍及11.8倍，紐西蘭最大城市奧克蘭的比率為10倍，由2019年的第六位升至第四。

在2020年調查中，有36個城市的房價屬「嚴重負擔不起」，即房價對家庭收入中位數比率達5.1倍或以上，澳洲5個城市包括柏斯、布里斯班、阿德萊德、墨爾本及雪梨全部上榜。

最可負擔房價前10個城市均位於美國，排首位的是匹茲堡（Pittsburgh）與羅切斯特市（Rochester），房價對家庭收入中位數比率同為2.6倍，水牛城（Buffalo）則以2.7倍排第三。

(旺報 )