「爸爸回家了」，台鐵海端火車站2死1重傷工安意外，不幸罹難的48歲的潘姓道工是班長，留下小五和小三的一對兒女，今天早上家屬到事故現場舉行招魂儀式，兒子呼喚著再也回不了家的爸爸，令人鼻酸。

潘家已在門口設起靈堂，家族目前都聚在一起，潘姓夫妻都是池上鄉大坡村阿美族人，妻子目前在原民服務站上班，因傷心過度，心情未平復，不願發言。

大坡村長陳億元表示，事件很誇張，要求要把過程調查清楚，除了保險，也會配合工會爭取國家賠償，班長為人和善熱情 發生意外真的不捨。

(中時 )