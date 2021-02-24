金管會證期局表示，核准永豐投信申報募集「永豐全球優質ETF傘型證券投資信託基金」，旗下包括3檔子基金，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

3檔子基金為「永豐美國科技ETF證券投資信託基金」、「永豐中國科技50大ETF證券投資信託基金」及「永豐台灣ESG永續優質ETF證券投資信託基金」，前2者面額各新台幣200億元整，分別由兆豐銀及合庫銀擔任保管機構，並以新台幣計價發行。

證期局指出，上述3檔子基金分別追蹤「NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index」、「中証科技50指數」及「FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index」的績效表現，作為基金投資管理目標。

再者，各子基金投資於標的指數成分股票的總金額，不得低於基金淨值的90％，且加計相關有價證券投資及證券相關商品交易的整體曝險，應盡可能貼近基金淨資產規模的100％。

(時報資訊)