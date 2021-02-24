鋼聯(6581)2020年第4季受惠鋅價走高，稅後純益創8季新高，並超越2020年前3季獲利總和，今日股價開高，晨盤衝至74.7元，漲幅2%左右。

鋼聯2020年第4季營收6.05億元，創8季新高，稅後純益2.36億元，也創下8季新高，前3季獲利總和。2020年全年財報營收16.22億元，年減1.72%，毛利率45.54%，年增1.07個百分點，稅後純益4.08億元，年增2.18%，每股純益3.66元。

鋼聯在去年12月通過環保署環評審查定稿，今年將新增共12類型不同資源廢棄物來源，以充分利用剩餘產能，其中包括增加不鏽鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰／渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯含鈣之焚化飛灰、具熱值資源廢棄物等項目。因此，今年將逐步邁向全面多元化成長動能布局，展開規劃納入國內難處理、高單價廢棄物。

另外，鋼聯100％轉投資的子公司台鋼資源，去年已貢獻約7％營收，方目前產線擴增至5條，今年起拉高處理量能30％，營運貢獻度可望再擴大。鋼聯將跨足爐碴預拌混凝土業，專廠專用、流向完全掌控，目前已與下游廠商完成簽約並開始出貨。

鋼聯董事會決議將在5月27日召開股東會，並決議配發3元現金股利，優於上一年的2.6元。

(時報資訊)