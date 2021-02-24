觀望氣氛濃，周二歐美原油期貨漲跌互見；據美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，截至2月19日當周，美國原油庫存意外增加100萬桶，與分析師原先預期的減少520萬桶有所差距。

據了解，上周美國德州遭遇嚴寒風暴侵襲，儘管原油產量逐步返回運作，但美國依然有近40%的產能暫時停止；此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，將於下周召開產量討論會議，加上伊朗有很大的機會重返全球市場，市場觀望氣氛濃厚，終場油價呈漲跌互見。其中美國原油跌幅0.3%，倫敦原油漲幅0.2%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.03美元，報每桶61.67美元；3月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.87美元；3月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.86美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲0.13美元，報每桶65.37美元。(商品行情網)

(時報資訊)