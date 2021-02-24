台股加權指數再度創下歷史新高，類股和權值股持續輪動，在漲多之下，台股基金是否能續抱？台新投信表示，台股擁有2021年企業獲利大幅成長、股利率冠亞股、科技股全球競爭力佳等三項優勢，可望持續吸引資金湧入，預期農曆春節年後仍有機會續攻。至於基金類型上，則以台股科技基金相對看好。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，2000年網路泡沫，造就之後的FAAMG，投資人應緊抓2000年之後新一波的科技創新商機，尤其5G將引爆另一波科技大商機，主要原因有四：一、先進製程與軍備競賽門檻日趨提高，反映全球化與國力展現；二、換機需求-帶動材料與零組件需求激增；三、高速傳輸與頻寬帶動更多商業模式發展；四、5G 使IoT與ADAS等成為真實。晶圓代工龍頭台積電(2330)法說內容即揭露半導體仍是主軸，5G仍是趨勢，而高速運算、汽車與電動車供應鏈等都是科技股成長亮點，建議投資人可定期定額長線布局台股科技基金。

就大環境分析，沈建宏表示，美國已公布財報企業優於預期比例仍高，顯示經濟已逐出谷底，預期2021年美國企業獲利持續成長，有利於全球消費動能的提升；此外，美國民主黨全面執政，將以經濟優先，預期可快速通過刺激經濟法案，有利激勵市場投資氣氛；另一方面，聯準會短期並不會改變購債計畫，全球主要央行亦維持寬鬆貨幣政策至2022年，資金行情至少有機會延續至今年底。

(時報資訊)